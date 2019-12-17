Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı
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Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı

Peugeot ve Citroen markalarının sahibi PSA şirketinin yönetimi kurulu İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmeyi kabul eden bağlayıcı mutabakat zaptını onayladı. FCA yönetim kurulunun ise söz konusu anlaşma metnini görüşüyor

17.12.2019 22:25 | Son Güncelleme: 17.12.2019 22:25
Fransız Peugeot Citroen Grubu, İtalyan Fiat Chrysler ile birleşmeyi onayladı

ve markalarının sahibi PSA şirketinin yönetimi kurulu, İtalyan Chrysler Automobiles (FCA) ile birleşmeyi kabul eden bağlayıcı mutabakat zaptını onayladı.


Reuters'e konuşan konuya yakın bir kaynak, FCA yönetim kurulunun ise 50 milyar dolarlık birleşme anlaşması için bugün toplandığını açıkladı. Fiat'ın onaylaması halinde, anlaşmaya dair detaylar çarşamba günü yapılacak basın açıklamasında aktarılması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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