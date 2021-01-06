Fransız lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracak

Dünyaca ünlü Fransa merkezli lastik üreticisi Michelin, 2 bin 300 çalışanını işten çıkaracak. Michelin'den yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar öncelikli olarak gönüllü erken emekliliği tercih edenler arasından yapılacak.