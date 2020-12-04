Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek
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Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek

04.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 04.12.2020 12:10

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi'nin hangi takıma transfer olacağı merakla beklenirken, Fransızlardan flaş bir iddia geldi. RMC Sport muhabiri Daniel Riolo, ismi Manchester City ile de anılan Arjantinli süper starın, PSG'ye transfer olacağını açıkladı.

Sezon başında Barcelona yönetimi ile büyük bir kriz yaşayan Lionel Messi, kulüpten ayrılmasına izin verilmediği için Manchester City'nin kapısından dönmüştü.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın, Katalan ekibiyle kontrat yenilemeye sıcak bakmadığı belirtilirken, hakkında çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

"ÇOK CİDDİYİM, MESSI PSG'YE GİDECEK"

Fransız RMC Sport'un muhabiri Daniel Riolo, 33 yaşındaki futbolcunun PSG ile anlaştığını öne sürdü. Riolo, yaptığı açıklamada, "Messi'nin önümüzdeki sezon PSG'de oynayabileceğini söyleyebilirim. Çok ciddiyim. Messi önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de olacak" ifadelerini kullandı.

İsmi Manchester City ile de anılan Messi'nin sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı merakla bekleniyor.

NEYMAR'DAN MESSI AÇIKLAMASI

Messi'nin Barcelona'dan eski takım arkadaşı Neymar da yaptığı açıklamada, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız." demişti.

Fransız gazeteci Messi'nin yeni adresini duyurdu: Çok ciddiyim, PSG'ye gidecek
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