Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı

Takımı Schalke ligde kötü gitse de Ozan Kabak, Avrupa devlerinin transfer listesinden düşmüyor. Milli futbolcuyla son olarak Fransız devi PSG'nin ilgilendiği ve Ocak ayında transfer için girişimlerde bulunacağı belirtildi. Eğer transfer serbest kalma bedeli olan 45 milyon euroya gerçekleşirse, G.Saray kasasına 2 milyon 250 bin euro koyacak.

Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain, Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna stoper takviyesi yapmayı planlarken, listede Ozan Kabak'ın olduğu ortaya çıktı.

Avrupa basınında Milan, Real Madrid ve Liverpool'un gündeminde olduğu manşetlere taşınan milli futbolcumuz Ozan Kabak için bu kez Paris Saint Germain harekete geçti.

"LEONARDO TAKİBE ALDI"

Fransız basını, Paris Saint Germain'de gündem maddelerinden birinin savunmaya takviye olduğunu duyururken, PSG'nin futbol aklı olan Leonardo'nun Ozan Kabak'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Öte yandan haberde, Avrupa'nın birçok ekibinin radarında olan Ozan Kabak için Schalke'nin sözleşmede yazan 45 milyon euroluk Serbest kalma maddesinin altında bir rakamı kabul etmeye sıcak bakmadığı kaydedildi. PSG'nin ise 20 yaşındaki genç savunmacı için nasıl bir hamle yapacağının merakla beklendiği vurgulandı.

GALATASARAY DA PAY ALACAK

Bu arada Ozan Kabak'ın geleceğini Galatasaray da yakından takip ediyor. Schalke, Ozan Kabak'ı 45 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 2 milyon 250 bin Euro'yu kasasına koyacak.