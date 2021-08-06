Futbol tarihine damga vuracak transfer gerçekleşiyor! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı

Barcelona'ya veda etmesi tüm dünyada yankı uyandıran Lionel Messi'nin yeni takımı netleşmeye başlıyor. PSG, Arjantinli yıldızla görüşmelere başladı. İki taraf arasında görüşmeler sürerken Fransız devinin bu transfer için mali gücünün yeterli olduğu ve kısa süre içinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.