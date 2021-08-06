Futbol tarihine damga vuracak transfer gerçekleşiyor! Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yle görüşmelere başladı
Barcelona'ya veda etmesi tüm dünyada yankı uyandıran Lionel Messi'nin yeni takımı netleşmeye başlıyor. PSG, Arjantinli yıldızla görüşmelere başladı. İki taraf arasında görüşmeler sürerken Fransız devinin bu transfer için mali gücünün yeterli olduğu ve kısa süre içinde transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Barcelona altyapısından yetişen ve Katalan devinin formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan Messi, 34 yaşında kulübünden ayrıldı. Arjantinli yıldızın yeni durağının neresi olacağı merakla beklenirken gelen son dakika haberi futbolseverleri heyecanlandırdı.
PSG OLDUKÇA DİKKATLİ DAVRANIYOR
Fanatik'in Fransız gazeteci Mohamed Bouhafsi'den aktardığı habere göre; Fransız devi PSG'nin Arjantinli süperstar ile görüşmelere başladı. Bouhafsi, iki taraf arasındaki müzakerelerin sürdüğünü ve PSG'nin transferi sağlayacak çözüm adına oldukça dikkatli davrandığını vurguladı.