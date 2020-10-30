Fransız devi Lyon, devre arasında F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isteyecek

Daha önce Medipol Başakşehir'in milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi takip eden Fransa'nın güçlü ekibi Lyon, Süper Lig'in devre arasında milli oyuncu Ozan Tufan'ı Fenerbahçe'den resmi olarak isteyecek.

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan Fransız ekibi Lyon'un kıskacında... Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Kadıköy'de oynanan maçı Lyon'un gözlemcisi takip etmişti. Takvim'in haberine göre; Uzun süredir milli oyuncuyu yakından takip eden Lyon'un devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

ASTRONOMİK RAKAM

Fransız ekibinin astronomik bir ücretle sarı-lacivertlilere teklif götüreceği bildirildi. Ozan Tufan geçtiğimiz sezondan beri ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Fenerbahçe Yönetimi'nin Lyon'a vereceği cevap ise merakla bekleniyor. Sarı-Lacivertliler astronomik bir teklif gelmesi halinde transfere izin verecek.

İRFAN CAN'I DA İSTEMİŞLERDİ

Ozan için devreye giren Lyon, daha önce Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için de İstanbul'a gelmişti.

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ve Sevilla ile anılan futbolcu, girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından takımında kalmıştı.