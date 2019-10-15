Fransa Teknik Direktöründen Mert Günok'a övgü dolu sözler

15.10.2019 00:50

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında Paris deplasmanında Fransa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma Olivier Giroud ve Kaan Ayhan'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Didier Deschamps, baısn toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps

Fransa Teknik Direktörü Deschamps'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TÜRKİYE'NİN KALECİSİ ÇOK İYİYDİ"

Kazanmak için yapılması gereken bazı şeyleri yapamadık, daha etkili olabilirdik. Birkaç fırsatımız oldu. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi. Gole kadar gerekenleri yaptık, maalesef beraberliği yakaladılar. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin kalecisi çok çok iyi oynadı. Farkı artırabilseydik kazanacaktık.

"FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

İlk yarı Türkiye çok defansif oynadı, ikinci yarı Hakan Çalhanoğlu'nun oyuna girmesiyle daha hücuma dönük oynadılar. Biz kazanmak için rakip defansta alan yakalamak istedik, çeşitli pozisyonlar yaratmaya çalıştık ancak maç böyle tamamlandı. Arnavutluk ile Türkiye aynı takım değil, her maç birbirinden farklıdır. Finlandiya'ya karşı da aynı taktikle oynamıştık, Matuidi sol tarafta oynamıştı ancak dört gol atmayı başarmıştık. Bugün de farklı bir sonuç alabilirdik ancak değerlendiremedik.

"TARAFTAR TÜRK MİLLİ TAKIMINI ATEŞLEDİ"

Maçta birçok Türk taraftar vardı, bunu bekliyorduk. Çok destekleyen bir taraftar grubuydu, bunu maç boyunca duyduk. Takımlarına etkili bir biçimde destek verdiler, takımlarını da ateşlediklerini düşünüyorum. Türk Milli Takımı, burada Türk milletini temsil etti.