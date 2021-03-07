Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti
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Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti

07.03.2021 22:44 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:51
Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varislerinden Fransız milyarder vekil Olivier Dassault, Calvados bölgesindeki yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Uçak üreticisi Dassault Endüstrinin varisleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana Fransa'nın Oise bölgesinin milletvekili olarak görev yürütenOlivier Dassault'u taşıyan helikopter, düştü.

PİLOTLA BİRLİKTE YAŞAMINI YİTİRDİ

Deauville ve Honfleur kentleri arasında düştüğü öğrenilen helikopterden 69 yaşındaki milyarder vekilin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada milletvekili ile birlikte pilotun da öldüğü belirtildi.

İLK AÇIKLAMA MACRON'DAN GELDİ

Kazaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Macron, yaptığı açıklamada, Dassault'un Fransa'yı çok sevdiğini ve ülkesine hizmet etmekten kaçınmadığını dile getirdi. Milletvekilinin ani ölümünün Fransa için büyük kayıp olduğunu kaydeden Emmanuel Macron, Dassault'un ailesi ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

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