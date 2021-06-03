Fransa Ligue 1'de takım sayısı 18'e düşecek

Süper Lig'de TFF'nin Süper Lig'deki takım sayısını kademeli düşürme kararı almasının ardından bu konuda bir hamlede Fransa Ligue 1'de geldi. LFP'den yapılan açıklamaya göre, 20 takımla oynanan Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla oynanacak.

Profesyonel Futbol Ligi (LFP), Ligue 1'de mücadele edecek takım sayısının değişeceğini duyurdu.

4 TAKIM DÜŞECEK, 2 TAKIM ÇIKACAK

LFP'ten yapılan açıklamaya göre, halihazırda 20 takımla oynanan ligden 2022-2023 sezonunda 4 takım düşecek. Aynı sezon alt ligden ise 2 takım yükselecek ve Ligue 1, 2023-2024 sezonunda 18 takımla yoluna devam edecek. Açıklamada, yine 20 takımın mücadele ettiği Ligue 2'deki sayının da 18'e düşürülmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.