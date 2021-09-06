Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi
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Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Geçen sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, yeni sezona da harika başladı. Milli futbolcu, Fransa Ligue 1'de ağustos ayının futbolcusu seçildi. Burak, geçen ay oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist başarısı gösterdi.

Fransa Ligue 1'in gol makinesi Burak Yılmaz, ağustos aynının futbolcusu seçildi. Milli futbolcu geçen sezon da aralık ve nisan aylarında ayın futbolcusu seçilmişti.

4 MAÇTA, 1 GOL VE 1 ASİST YAPTI

Lille'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Burak Yılmaz'ın taraftarların oyları sonucunda ağustos aynının futbolcusu seçildiğini belirtirken, milli yıldızı kutladı. Burak, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Fransa Ligue 1'de 'Kral' tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi
Fransa Ligue 1'de 'Kral' tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi
Ali Gülhan
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Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi - Haberler Spor
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