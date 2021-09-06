Fransa Ligue 1'de "Kral" tahtına oturdu! Burak Yılmaz, ağustos ayının futbolcusu seçildi
Geçen sezon Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz, yeni sezona da harika başladı. Milli futbolcu, Fransa Ligue 1'de ağustos ayının futbolcusu seçildi. Burak, geçen ay oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist başarısı gösterdi.
Fransa Ligue 1'in gol makinesi Burak Yılmaz, ağustos aynının futbolcusu seçildi. Milli futbolcu geçen sezon da aralık ve nisan aylarında ayın futbolcusu seçilmişti.
4 MAÇTA, 1 GOL VE 1 ASİST YAPTI
Lille'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Burak Yılmaz'ın taraftarların oyları sonucunda ağustos aynının futbolcusu seçildiğini belirtirken, milli yıldızı kutladı. Burak, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.