Fransa kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Fransa bayan voleybol oyuncuları isimleri
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final maçlarına geçildi. Çeyrek final maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Fransa kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Fransa voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...
2021 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçları devam ederken rakibimiz olabilecek Fransa'nın voleybol oyuncuları araştırılıyor. Peki, Fransa kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Fransa bayan voleybol oyuncuları isimleri Fransa milli takım kadın voleybol kadrosu kimlerden oluşuyor? İşte detaylar... Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
FRANSA KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU VE OYUNCULARI
Koç : Emile ROUSSEAUX
- CAZAUTE Héléna : Dış smaçör : Boyu : 180
- GIARDINO Amandine : Libero : Boyu : 172
- MARTIN Pauline : Orta bloker : Boyu : 188
- BOUZINAC Margaux : Dış smaçör : Boyu : 180
- DAVIDOVIC Lara : Dış smaçör : Boyu : 185
- BERNARD Manon : Libero : Boyu : 175
- STOJILJKOVIC Nina : Setter : Boyu : 180
- GICQUEL Lucille : Karşısı : Boyu : 189
- SAGER WEIDER Isaline : Orta bloker : Boyu : 189
- SYLVES Amandha Marine : Orta bloker : Boyu : 194
- FIDON LEBLEU Juliette Marie Louise Andrée : Dış smaçör : Boyu : 185
- OLIVEIRA-SOUZA Julie : Karşısı: Boyu : 194
- BAUER Christina : Orta blokçu : Boyu : 196
- JEANPIERRE Lisa : Dış smaçör : Boyu : 184
- ELOUGA Eva Brooklyn : Orta blokçu : Boyu : 191
- MOREELS Manon : Dış smaçör : Boyu : 178
- ARBOS Lisa : Dış smaçör : Boyu : 181
- ANDRIAMAHERIZO Marie : Orta blokçu : Boyu : 187
- NDOYE Odette : Dış smaçör : Boyu : 178
- MAYER Chloé : Orta bloker : Boyu : 186
- RESPAUT Emilie : Setter : Boyu : 176
- ROTAR Amélie : Karşısı : Boyu : 188
- BAH Halimatou : Dış smaçör : Boyu : 187
- GELIN Juliette : Libero : Boyu : 162
- DEFRAEYE Jade : Orta bloker : Boyu : 187
- GARCIA-CARRIERE Clémence : Orta blokçu : Boyu : 185
- MARTIN Pauline : Setter : Boyu : 173
- MASSUEL Camille : Orta blok : Boyu : 184
- MAURIAT Mahe : Setter : Boyu : 173
- RATAHIRY Leïa : Dış smaçör : Boyu : 178