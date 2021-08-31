Fransa kadın voleybol takımı kadrosu ve oyuncuları kimlerdir? Fransa bayan voleybol oyuncuları isimleri

2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçlarının ardından çeyrek final ve yarı final maçlarına geçildi. Çeyrek final maçları oynanırken izleyiciler tarafından merak edilen konulardan birisi de Fransa kadın voleybol takımının oyuncu kadrosu oldu. Peki, Fransa voleybol takımı oyuncuları kimlerdir? Hangi oyuncu, boyu kaç, kilosu kaç, kaç yaşındadır? İşte bilgiler...