HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği - Ekonomi
Fransız Havayolu Şirketi, Fransa, Ekonomi, Haber

Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

24.04.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 23:11
Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği

Fransa hükümeti Fransız havayolu şirketi olan Air France'a 7 milyar Euro kredi desteği vereceğini açıkladı.

Korona virüs salgını nedeni ile en çok etkilenen sektörlerin başında gelen havacılık sektöründe kriz devam ederken, Fransa hükümetinden Fransız havayolu şirketi Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği verileceği açıklandı. Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada "Ulusal şirketimizi kurtarmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken, kredinin 3 milyar Euro'luk kısmını devletin sağlayacağını, geri kalan 4 milyar Euro'luk kısma ise devletin kefil olacağını dile getirdi.

Fransız Bakan, verilen destek sonucunda Air France'ın kamulaştırılmasının söz konusu olmadığını vurguladı. - PARİS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi Ekonomi
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok Ekonomi
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok
Halkbank'ın destek paketi esnafa can suyu oldu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi Ekonomi
Çobanlığı bırakıp İngiltere'ye gitti! Şimdi fast food zinciri sahibi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mustafa Destici Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Demet Akalın Rafet El Roman
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Mauricio Isla Lukas Podolski
Daha Fazla Ramazan Almanya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Fransa hükümetinden Air France'a 7 milyar Euro'luk kredi desteği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 23:42:02. #1.14#
title