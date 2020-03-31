Fransa'dan, G20'ye 500 milyar dolarlık IMF önerisi Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, gazeteciler ile düzenlediği telekonferansta, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yapacakları telekonferansta, IMF'in özel çekme haklarını 500 milyar dolar artırmasını önereceklerini bildirdi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire, gazeteciler ile düzenlediği telekonferansta, G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bugün yapacakları telekonferansta, IMF'in özel çekme haklarını 500 milyar dolar artırmasını önereceklerini bildirdi. Kaynak: Dunya.com