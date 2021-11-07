Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük

Geçen sezonun şampiyonu Lille, bu sezon ligin 13. haftasında 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Zeki, Yusuf ve Burak, bu sezon beklentilerin altında kaldı. Yusuf Yazıcı artık süre bulmakta zorlanırken, 'Kral' ilan edilen Burak da ağır eleştirilerin hedefinde.

SIRA ZEKİ'DE

Fransız basını ve Lille taraftarları, Burak ve Yusuf'u adeta yerden yere vurdu. Zeki için de "Sağ kanadı artık savunamıyor" yorumları yapıldı.

10 ÜZERİNDEN 2

Fransa'nın en önemli gazetelerinden L'Equipe, maç puanlamasında Burak Yılmaz'a 10 üzerinden 2 verdi. Burak, maçın en kötü oyuncusu seçildi.

"MAÇIN EN KÖTÜSÜ"

Maxifoot sitesi de Burak Yılmaz'ın beklenenden uzak performansı nedeniyle eleştirdi. Maç puanlaması haberinde Burak Yılmaz'a 4 puan verildi. Burak için, "Şu an çok formsuz ve hiç başarılı değil" başlığı atıldı. Aynı haber sitesi Yusuf Yazıcı'nın performansına puan vermedi.

ZEKİ'YE 4 PUAN

Maxifoot Zeki Çelik'e 4 puan verdi. Sitede Zeki için, "Angers'in attığı gol onun savunduğu yerden geldi. Sağ şeridi korumakta artık zorlanıyor" ifadesi kullanıldı. Lille'in paylaştığı fotoğraflarda Milli futbolcularımız hakkında sert yorumlar yazıldı.

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