Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne Burak, Neymar ve Mbappe aday gösterildi

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Fransa Ligue 1'in bitimine 2 hafta kala en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in 3 puan önünde lider durumda bulunan Lille'de Burak Yılmaz fırtınası esiyor. Ayın futbolcusu seçilen 35 yaşındaki golcüye, Neymar, Depay, Ben Yedder ile birlikte yılın futbolcusu adaylarından biri oldu. Lille'in şampiyon olması halinde Burak'ın da ödülü kazanması bekleniyor.

Bu sezon forma giydiği 26 lig maçında 15 gol atıp 5 de asist yaparak takımının zirvede yer almasında büyük pay sahibi olan golcü futbolcu, Fransa Ligue 1'de en iyi futbolcu ödülüne aday gösterildi.

RAKİPLER NEYMAR VE MBAPPE

Paris Saint-Germain'den Neymar ve Mbappe, Lyon'dan Memphis Depay ve Monaco'dan Wissam Ben Yedder'le birlikte en iyi oyuncu ödülünü almak için yarışacak olan Burak Yılmaz'ın Lille'in şampiyon olması halinde, ödülü de kazanması bekleniyor.

BÜYÜK İLGİ VAR

Ayın futbolcusu ödülünü alan Burak, Lille taraftarlarının sevgilisi haline geldi. Lille taraftarları ve Türkiye'deki futbolseverlerin yoğun ilgisine mazhar olan Burak, Avrupa basınının da dikkatinde.