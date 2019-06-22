Fransa'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun sekizinci yarışı Fransa Grand Prix'sine, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılan sıralama turlarında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Hamilton 1.28.319'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas 1.28.605'lik süresiyle ikinci, Ferrari'nin Fransız pilotu Charles Leclerc de 1.28.965'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Fransa Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Kaynak: AA