Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından vazgeçildi

12.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:29

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.