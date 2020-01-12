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Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından vazgeçildi

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

12.01.2020 09:29 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:29
Fransa'da emeklilikte 64 yaş uygulamasından vazgeçildi

Fransa Başbakanı , ülkede grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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