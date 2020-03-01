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Fransa'da emeklilik reformu mecliste oylanmadan geçirilecek

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ülkede toplumsal sorunlara ve tartışmalara neden olan emeklilik reformunun, Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Meclis'te oylanmadan geçirileceğini açıkladı.

01.03.2020 10:13 | Son Güncelleme: 01.03.2020 10:13
Fransa'da emeklilik reformu mecliste oylanmadan geçirilecek

Fransa Başbakanı , ülkede toplumsal sorunlara ve tartışmalara neden olan emeklilik reformunun, Anayasa'nın 49-3. maddesi gereği, özel yetki kullanarak Ulusal Meclis'te oylanmadan geçirileceğini açıkladı.

Kaynak: Dunya.com

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