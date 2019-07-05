Frankfurter Allgemeine Zeitung-Yeni BMW CEO'su Oliver Zipse olabilir

– BMW AG üretim departmanı başkanı Oliver Zipse'nin şirketin yeni CEO'su olabileceği öne sürüldü.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yer alan habere göre, Zipse'nin söz konusu görev için şirketin 18 Temmuz'da düzenlenecek olan yönetim kurulu toplantısında değerlendirilebileceği belirtildi.

BMW'nin elektrik mobilite yönündeki genişleme çalışmalarının destekçisi olan 55 yaşındaki Zipse, üretim departmanındaki mevcut görevini CEO Harald Krueger'den devralmıştı. Zipse'nin yanında German Handelsblatt geliştirme direktörü Klaus Froehlich'in de aday gösterilebileceği belirtilirken, BMW'nin üst düzey yönetim adayları için yaş sınırlamasını 60 olarak belirlediği ve Froehlich'in 59 yaşında olduğu hatırlatıldı.

BMW CEO'su Harald Krueger, Cuma günü yaptığı açıklamada 2020 yılında sona eren kontratını yenilemeyeceğini belirtti ve şunları söyledi:

"BMG Group 27 yıldan bu yana benim profesyonel yuvam oldu. Şirketin Yönetim Kurulu'nda 10 yıl ve BMW Group'un CEO'su olarak dört yıldan sonra yeni profesyonel uğraşlara yönelmeyi ve uluslararası deneyimimi yeni proje ve girişimlerde kullanmayı hedefliyorum."



Kaynak: DHA

- İstanbul