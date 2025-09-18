Frankfurt Galatasaray muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan 27,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşılaşmasında sahaya çıkması hâlinde sözleşmesinde yer alan özel bir maddenin devreye girmesi bekleniyor.

GALATASARAY, ALMAN EKİPLERİYLE 33. RANDEVUSUNA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanında sahaya çıkacak olan Galatasaray, tarihinde 33. kez bir Alman takımıyla karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Alman temsilcilerine karşı oynadığı 32 maçın 19'unda yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet ve 12 beraberlik alan Galatasaray, 13 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Alman takımlarına karşı ilk kez 1964'te UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile mücadele eden Cimbom, bugüne dek bu ekiplerin ağlarını 33 kez sarsarken, kalesinde 53 gole engel olamadı.

BARIŞ ALPER İLK 11'DE, ICARDI KULÜBEDE

Galatasaray, Avrupa'da en fazla Türk nüfusunun yaşadığı ülkelerden biri olan Almanya'da, Türklerin yoğun olarak bulunduğu kentlerden Frankfurt'ta sahaya çıkacak.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Osimhen'in kadroda yer almaması nedeniyle, teknik direktör Okan Buruk'un santrfor mevkiinde Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Fiziksel olarak tam hazır olmayan Mauro Icardi'nin ise yedek kulübesinde maça başlaması planlanıyor.

BATSHUAYI ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Bundesliga'yı geçtiğimiz sezon üçüncü sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt, doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti almıştı. Bu sezon lige 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başlayan Alman temsilcisi, kadrosunda A Milli Takım'ın genç yıldızı Can Uzun (19) ile eski Galatasaraylı forvet Michy Batshuayi'yi barındırıyor.

Takımda Mario Götze ve Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen ise sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Eintracht Frankfurt : Zetterer, Buta, Collins, Koch, Theate, Larsson, Chaibi, Doan, Negoce, Can Uzun, Burkardt.

Galatasaray : Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış.