Frank de Boer: Türkiye'de çok iyi oyuncuları var

"En zor kararımdı"Hakan Çalhanoğlu'na övgü"Türkiye'nin taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj"Georginio Wijnaldum: Tek başınıza ırkçılıkla mücadele edemezsinizİSTANBUL, - A Milli Takım'ın yarın karşılaşacağı Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, "Türkiye'de iyi oyuncular var.