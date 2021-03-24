Frank de Boer: "Türkiye bizi cezalandırdı"
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının ardından, "Türkiye bizi cezalandırdı.
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye maçının ardından, "Türkiye bizi cezalandırdı. Daha iyi olsun isterdik" dedi.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda deplasmanda Türkiye'ye 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'yi tebrik ettiğini ifade ederek, "Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik. Önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. 3 gün sonra maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istediklerini yaptılar. Savunma yapıp, hızlı atak yapmak istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. 3-0'ken 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Goller ilginç oldu ama böyle oldu, bunlar için bahane üretemeyiz" diye konuştu.
(Ozan Buğra Koşar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı