Frank de Boer: "Taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj"
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Frank de Boer: "Taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj"

23.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:57
Frank de Boer: 'Taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj'

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'nin iyi futbolculara sahip olduğunu belirterek, maçın seyircisiz oynanacak olmasının Türkiye için dezavantaj olacağını söyledi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'nin iyi futbolculara sahip olduğunu belirterek, maçın seyircisiz oynanacak olmasının Türkiye için dezavantaj olacağını söyledi.

Hollanda, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yarın İstanbul'da A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesinde Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin iyi oyunculardan oluşan bir takım olduğunu ifade eden Frank de Boer, "Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu etkili bir oyuncu. Onun dışında da Türkiye Milli Takımı'nın oldukça etkili oyuncuları var" diye konuştu.

Türkiye'deki taraftarlarla ilgili konuşan Hollandalı teknik adam, "Türkiye'de 3 büyük takım var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın çok sayıda taraftarları var. Türkiye'de 6 ay futbol oynadım. Çok harika taraftar kitlesi gördüm. Bu maçta taraftarların olmaması Türkiye için dezavantaj" dedi.

Frank de Boer, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenecek olmasından dolayı endişelerini de dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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