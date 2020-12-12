Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Francisco Montero , Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran ile birlikte Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen İspanyol oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.