Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor
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Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

12.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 19:15

Francisco Montero , Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran ile birlikte Türkçeye Giriş:101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen İspanyol oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.

Francisco Montero, Kartal Kayra Yılmaz ve Utku Yuvakuran ile birlikte Türkçeye Giriş: 101 programında ter döktü. Türkçe kelimeleri okunuşunu ve anlamını öğrenen İspanyol oyuncunun telaffuzları, keyifli anlara sahne oldu.

Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

Kaynak: Dugout

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