FOX TV | Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

FOX TV | Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle!

25.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:49
FOX TV | Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle!

Her Perşembe Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor! Mucize Doktor bu akşam 51. bölümüyle ekranlara gelecek! Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak?

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Merve Bulut gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran "Mucize Doktor" her Perşembe FOX TV'de yer alıyor!Mucize Doktor bu akşam 51. bölümüyle ekranlara gelecek! Mucize Doktor yeni bölüm canlı izlemek aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

FOX TV MUCİZE DOKTOR CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır. Diğer taraftan Ali ve Nazlı'nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali'yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju'yla süratle yakınlaşan Beliz'le ilgili Ferman da yapar. Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!

Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Defne Samyeli Mustafa Ceceli
Spor Umut Bulut Cenk Tosun Ersun Yanal Fatih Terim Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: FOX TV | Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 18:49:32. #1.14#
title