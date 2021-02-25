FOX TV | Mucize Doktor canlı izle! Mucize Doktor 51. yeni bölüm canlı izle! Mucize Doktor yeni bölümde neler olacak? Mucize Doktor fragman izle!

Başrolünü Taner Ölmez'in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel ve Merve Bulut gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran "Mucize Doktor" her Perşembe FOX TV'de yer alıyor!Mucize Doktor bu akşam 51. bölümüyle ekranlara gelecek! Mucize Doktor yeni bölüm canlı izlemek aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz!

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MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ali, Adil Hoca'sını kaybettiği için ölümüne mutsuz ama Nazlı'yla tekrar bir araya geldikleri için de bir o kadar mutludur ve bu iki zıt duygu arasında bocalamaktadır. Diğer taraftan Ali ve Nazlı'nın barıştıklarını öğrenen Ezo, annesinin de bastırmasıyla, Ali'yle ilgili kendi yüreğini arar. Aynısını Tanju'yla süratle yakınlaşan Beliz'le ilgili Ferman da yapar. Ama sonunda yüreklerinin derininde gizli olanlar herkesi çok şaşırtacak ve Berhayat Kozoğlu Hastanesi bir kez daha büyük hesaplaşmalara şahit olacaktır.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE!

Ali, ulaşılamaz bir yerde sıkışmış kalmıştır ve herkes çaresizdir. Bu sırada Vuslat hastaneyi normal işleyişine döndürmek adına sert yaptırımlar uygulamaya başlar. Ama Ferman ve Nazlı, Ali'ye ulaşmak için son bir girişimde bulunur ve Vuslat'ın oklarının hedefi olurlar. Bu sırada Adil'in vefatını öğrenen Ezo, Ali'yle konuşmakta kararlıdır. Ama onun da tedavisi bitmeden klinikten çıkması yasaktır. Sonunda Berhayat Hastanesi'nde değişim rüzgarları yine esecek ve ancak şanslı bir azınlık istediğine ulaşacaktır.