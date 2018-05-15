FOX Ekranlarında Yayınlanan Adı: Zehra Dizisi Final Yapıyor
Şubat ayında FOX ekranlarda seyirciyle buluşan Adı:Zehra dizisi, haftaya yayınlanacak 14'üncü bölümle final yapacak.
Adı Zehra dizisi cumartesi akşamı yayınlanan İnsanlık Suçu dizisine fark atarak başarısını ispatladı ama bu başarı FOX TV için yeterli olmadı. Kanal dizinin 26 Mayıs cumartesi günü yayınlanacak bölümle final yapmasına karar verdi.
FİNAL YAPMASIN, GÜNÜ DEĞİŞSİN
Final söylentileri hakkında Instagram'dan yorum yapan izleyiciler, kanala dizinin final yapmak yerine gününün değişmesini önerdi.
Dizinin başrollerini Zeynep Çamcı, Alican Yücesoy, Hatice Aslan'ın başrollerini paylaştığı Adı Zehra dizisinin yapımcılığını NTC Medya yaparken senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ve Rana Mamatlıoğlu yazdı.
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