Forvetsiz Kalmaktan Korkan Fatih Terim, Eren'in Sakatlığıyla Sarsıldı
Devre arasında forvet transferi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam Eren Derdiyok'un sakatlanmasıyla sarsıldı.
Galatasaray dün akşam Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi kapsamında sahasında ağırladığı Bursaspor'u farklı bir skor ile geçmeyi başardı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken kısa süre sonra sakatlanarak oyun dışı kaldı.
FORVET İSTEMİŞTİ
Ara transfer döneminde "Ben Galatasaray'da tek forvet oynattığım dönemde 3, çift forvet oynadığımız dönemde 6 santrforumuz vardı. Şimdi sadece 2 forvetimiz var" sözleri ile mutlak takviye talep eden Terim'in korktuğu başına geldi.
BÜTÜN YÜK BAFETİMBİ GOMİS'E KALDI
Gomis-Eren ikilisinin yanına sakatlık yada cezalı gibi durumların oluşabileceğini belirten Fatih Terim, Ocak ayında özellikle forvet alınmasını istemişti. Bu takviye yapılamazken Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un bileğinin dönmesi ve sakatlanması ile forvet bölgesinde tüm yük Bafetimbi Gomis'e kaldı. Fatih Terim'in Eren'in sakatlanıp kenara alındığı sırada "Korktuğum başıma geldi" diyerek bu duruma üzüldüğü belirtildi.
(Futbol Arena)
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haemler var hocam korkma senCevap Yaz 5 7 Yayından Kaldır
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Alt yapıdan al, bu fırsatı bekleyen ne gençler var!Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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Bir de şu Fatih Terim Sakat kalsa da Galatasaray bir rahat etse Bir de tekrar takımı tutma ya başlasakCevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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sinan var son vurusları becerse birde, eren olsa ne oldu olmasa 1 maç görünüyor gerikalan maçlarda yokCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır