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Forvetsiz Kalmaktan Korkan Fatih Terim, Eren'in Sakatlığıyla Sarsıldı

Devre arasında forvet transferi isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, dün akşam Eren Derdiyok'un sakatlanmasıyla sarsıldı.

Galatasaray dün akşam Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesi kapsamında sahasında ağırladığı Bursaspor'u farklı bir skor ile geçmeyi başardı. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Eren Derdiyok karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olurken kısa süre sonra sakatlanarak oyun dışı kaldı.

FORVET İSTEMİŞTİ

Ara transfer döneminde "Ben Galatasaray'da tek forvet oynattığım dönemde 3, çift forvet oynadığımız dönemde 6 santrforumuz vardı. Şimdi sadece 2 forvetimiz var" sözleri ile mutlak takviye talep eden Terim'in korktuğu başına geldi.

BÜTÜN YÜK BAFETİMBİ GOMİS'E KALDI

Gomis-Eren ikilisinin yanına sakatlık yada cezalı gibi durumların oluşabileceğini belirten Fatih Terim, Ocak ayında özellikle forvet alınmasını istemişti. Bu takviye yapılamazken Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un bileğinin dönmesi ve sakatlanması ile forvet bölgesinde tüm yük Bafetimbi Gomis'e kaldı. Fatih Terim'in Eren'in sakatlanıp kenara alındığı sırada "Korktuğum başıma geldi" diyerek bu duruma üzüldüğü belirtildi.

(Futbol Arena)

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