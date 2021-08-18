Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
Fenerbahçe'nin en çok transfere ihtiyaç duyduğu bölge olan forvet mevkisine hala golcü bir ismin getirilmemiş olması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, "Forvet nerde Ali Başkan" etiketiyle paylaşım üstüne paylaşım yapıyor.
Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertli kulübün bu transferi hala bitirmemiş olması taraftarı isyan ettirdi.
FORVET TRANSFERİNİN ARTIK GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORLAR
Sosyal medyada "Forvet nerde Ali Başkan" etiketi altında organize olan sarı-lacivertli taraftarlar binlerce paylaşım yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sitem eden taraftarlar kısa süre içinde forvet transferinin açıklanmasını bekledikleri yönünde paylaşımlar yaptı.