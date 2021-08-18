Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
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Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor

Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin en çok transfere ihtiyaç duyduğu bölge olan forvet mevkisine hala golcü bir ismin getirilmemiş olması sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi. Sosyal medyada organize olan taraftarlar, "Forvet nerde Ali Başkan" etiketiyle paylaşım üstüne paylaşım yapıyor.

Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de gündem forvet transferi. Sarı-lacivertli kulübün bu transferi hala bitirmemiş olması taraftarı isyan ettirdi.

FORVET TRANSFERİNİN ARTIK GERÇEKLEŞMESİNİ İSTİYORLAR

Sosyal medyada "Forvet nerde Ali Başkan" etiketi altında organize olan sarı-lacivertli taraftarlar binlerce paylaşım yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sitem eden taraftarlar kısa süre içinde forvet transferinin açıklanmasını bekledikleri yönünde paylaşımlar yaptı.

Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
Forvet isteyen Fenerbahçe taraftarı kazan kaldırdı! Ali Koç'a gösterilen tepki giderek büyüyor
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Ali Gülhan
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