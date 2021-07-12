Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı

Intercty İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı.

Intercty İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı.

Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak.

Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.

Biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle: