Formula 1'in yeni '1 numarası' Verstappen bu kez buz pistine çıktı

Formula 1'in son dünya şampiyonu Max Verstappen, şampiyonluğunun ardından ilk kez piste çıktı. Gelecek sezon 33 numara yerine 1 numarayı kullanacak olan Red Bull pilotu Verstappen, buzla kaplı piste yeni numarasıyla gösteri sürüşü yaptı. Zel am See Havalimanı'ndaki GP Buz Yarışı Pisti'ne çıkan şampiyon pilota, Avrupa Buz Yarışı Şampiyonu, Red Bull sporcusu Franky Zorn motosikletiyle eşlik etti. Buzlu yol için hazırlanan çivili lastiklerin takıldığı Verstappen'in otomobiliyle, Zorn'un motosikletinin yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu. Formula 1 otomobilini ilk kez buzda kullandığını söyleyen Verstappen, "Bunu yapmayı gerçekten dört gözle bekliyordum. Çok ilginçti. Pist oldukça kaygandı, bu yüzden çok dikkatli olmalısınız. Frenler de dahil olmak üzere her şey çok soğuk ve yarış arabaları açıkçası buzda sürmek için tasarlanmamış. Bu da sürüşü daha da zorlaştırdı ancak çok eğlenceliydi." dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor