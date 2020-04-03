Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, 89 yaşında baba olacak Formula 1'in efsane isimlerinden olan eski patron Bernie Ecclestone, 89 yaşında 4. kez baba olma sevinci yaşayacak. Yaşayan efsane Ecclestone, bu gelişmeyi doğruladı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

Ekim ayında 90 yaşına girecek olan Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dördüncü kez baba olacak.

Ecclestone'ın 2012 yılında evlendiği eşi Fabiana Flosi'nin hamile olduğu ve Temmuz ayında ilk bebeklerini dünyaya getireceği belirtildi.

"UMARIM FORMULA 1'E İLGİ DUYMAZ"

Gelişmeyi doğrulayan Ecclestone, "Evet, ancak yaza kadar hâlâ çok vakit var. Umarım tavla oynamayı çok çabuk öğrenir" ifadelerini kullandı.

Fabiana ise, "Tüm ebeveynler gibi, tek bir arzumuz var; bebeğin sağlıklı doğması. Umarım Fomula 1'e ilgi duymaz" şeklinde konuştu.

3 ÇOCUĞU, 5 TORUNU VAR

Ecclestone'un önceki evliliklerinden 65 yaşında Deborah, 35 yaşındaki Tamara ve 31 yaşındaki Petra isminde 3 çocuğu bulunuyor. Ayrıca Ecclestone'un kızlarından beş tane de torunu bulunmakta. Bu yüzden ilginç şekilde Ecclestone'ın torunları, yeni çocuğundan daha yaşlı olacak.

TARİHİN EN YAŞLI BABASI

Ek olarak bu bir dünya rekoru da olacak. Çünkü Stanford Üniversitesi'ne göre, tarihin en büyük babası 88 yaşındaydı.