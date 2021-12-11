Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 ne zaman? F1 şifreli mi?
Formula 1 Abu Dhabi Grand Prix yarışında toplam 5,2 kilometrelik pistte yarışacak olan takımlar, büyük çekişmeye sahne olacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 ne zaman? F1 şifreli mi?
Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? Formula 1 ne zaman? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer alıyor. Red Bull'un 24 yaşındaki Hollandalı pilotu Max Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başlayacak.
F1 ABU DHABİ GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başkent Abu Dabi'deki 5,2 kilometrelik Yas Marina Pisti'nde 58 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları 11 Aralık Cumartesi günü TSİ 16.00'da başlayacak. Yarışın startı ise 12 Aralık Pazar günü aynı saatte verilecek. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
Abu Dhabi GP hafta sonu programı
Cumartesi
- 3. Antrenman 13:00 - F1 TV/ S Sport 2
- Sıralama turları: 16:00 - F1 TV/ S Sport 2
Pazar
Yarış: 16:00 - F1 TV/ S Sport 2
Formula 1'de puan durumu şu şekilde;
1. Max Verstappen (Hollanda): 369,5 puan
2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 369,5
3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 218
4. Sergio Perez (Meksika): 190
5. Charles Leclerc (Monako): 158
Haberler.com - Gündem