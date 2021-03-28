Formula 1'de Lewis Hamilton zaferle başladı
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Formula 1'de Lewis Hamilton zaferle başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Formula 1'de Lewis Hamilton zaferle başladı

Formula 1'de 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinden, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton zaferler ayrıldı.

Formula 1'de 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sinden, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton zaferler ayrıldı. 

Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışın sonlarına kadar liderliğini sürdürmesine rağmen ikinci pit-stopunun ardından Hamilton'un ardından yarışa dahil oldu. Lewis Hamilton, 1.32.03.897'lik derecesiyle kariyerinin 96'ncı zaferini kazandı. Mercedes pilotu Hamilton'ın 0.745 arkasında bitiş çizgisini geçen Verstappen ikinci, Finlandiyalı Bottas, Hamilton'ın 37.383 saniye gerisinde üçüncü oldu. Formula 1'de 2'nci yarış 18 Nisan'da İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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