Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın
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Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden düzenlenen yarışa pole pozisyonunda başlayan Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışın sonlarına kadar liderliğini sürdürmesine rağmen ikinci pit-stopunun ardından Hamilton'un ardından yarışa dahil oldu.

Lewis Hamilton, son turlarda elde ettiği liderliğin ardından hata yapmadı ve 1.32.03.897'lik derecesiyle kariyerinin 96. zaferine Bahreyn Grand Prix'sinde ulaştı. Büyük Britanyalı pilot, efsane pilot Michael Schumacher'e ait şampiyonada 5 bin 111 turu lider tamamlama rekorunun da yeni sahibi oldu.

Mercedes pilotu Hamilton'ın 0.745 arkasında bitiş çizgisini geçen Verstappen ikinci, Hamilton'un takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderin 37.383 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Aston Martin takımına geçen Alman pilot Sebastian Vettel, sıralama turlarında kural ihlalleri yaptığı gerekçesiyle son sıradan başladığı yarışı, 15. sırada tamamladı. Michael Schumacher'in oğlu Mick ise Haas takımıyla katıldığı F1 sezonundaki ilk yarışta 16'ncı oldu.

Haas takımının diğer pilotu Rus Nikita Mazepin ise F1 kariyerindeki ilk yarışta kaza yaparak derece alamadı. Alpine takımıyla pistlere uzun bir aranın ardından dönen Fernando Alonso, Williams'tan Nicholas Latifi, AlphaTauri'den Pierre Gasly, yarışı tamamlayamayan diğer pilotlar oldu.

Formula 1'de İtalya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı, 18 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Bahreyn Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 25 puan

2. Max Verstappen (Hollanda): 18

3.Valtteri Bottas (Finlandiya): 16

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 12

5. Sergio Perez (Meksika): 10

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 41

2. Red Bull: 28

3. McLaren: 18

4. Ferrari: 12

5. AlphaTauri: 2

Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın
Formula 1'de sezonun ilk yarışında zafer Hamilton'ın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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