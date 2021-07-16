Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 11 numaralı giyen Diego Perotti, Sarı Lacivertli takımın Csikszereda ile oynadığı hazırlık maçında takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesine sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımla tepki gösterdi.

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon 11 numaralı formayı giyen Arjantinli futbolcu, Csikszereda ile oynanan hazırlık maçında takım arkadaşı Sinan Gümüş'ün 11 numaralı formayı giymesi sonrasında kişisel sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Arjantinli futbolcu, geçen sezon giydiği 11 numaralı formanın fotoğrafını paylaştı ve emojiler ekledi.

İşte Perotti'nin o paylaşımı;

İTALYA'DAN TALİP ÇIKTI

İtalya Serie A ekibi Genoa, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Arjantinli oyuncuyu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.