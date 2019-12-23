Ford Otosan, hizmet ihracatında da lider oldu

23.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:43

Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği "Hizmet İhracatı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.