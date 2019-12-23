Ford Otosan, hizmet ihracatında da lider oldu
Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği "Hizmet İhracatı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
23.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:43
Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği "Hizmet İhracatı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com