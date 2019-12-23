Haberler » Ekonomi » Ford Otosan, hizmet ihracatında da lider oldu - Ekonomi

Ford Otosan, hizmet ihracatında da lider oldu

Türkiye'nin ihracat lideri Ford Otosan, Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği "Hizmet İhracatı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

23.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:43
Ford Otosan, hizmet ihracatında da lider oldu

'nin lideri , Hizmet İhracatçıları Birliği'nin (HİB) düzenlediği "Hizmet İhracatı" araştırmasında "Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer Teknik Hizmetler" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler