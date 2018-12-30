Ford, 2019 Yılı Trend Raporu'nu Açıkladı

Ford, her yıl düzenli olarak hazırladığı Trend Raporu'nun 2019 edisyonunu açıkladı.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, Ford Motor Company'nin hazırladığı Trend Raporu'nun 7'incisi Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Almanya, Hindistan, İngiltere, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'de yaşayan toplam 13 bin 12 kişinin katıldığı anket sonuçları değerlendirilerek hazırlandı.

Trend Raporu doğrultusunda tüketici beklentilerini odağına alarak geleceğe yönelik önceliklerini şekillendiren Ford, yarının ihtiyaçları için bugünden yatırım yapıyor. Yeni araç tasarımlarının şekillenmesinden Ford Co-Pilot360 gibi sürücülerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayan yeni sürüş destek teknolojilerinin geliştirilmesine kadar pek çok alanda bu araştırmaları kullanan Ford, böylece müşterilerinin tasarımın odağında kalmasını sağlıyor.

Dünyada 10 yetişkinden 8'i için teknoloji "iyi bir güç"

Trendlerin, tüketicilerin hayatındaki değişimleri nasıl etkilediğini ortaya koyan 2019 yılı Trend Raporu'na göre, dünya çapında yetişkinlerin neredeyse yarısı, herhangi bir konuda yaşadıkları korkunun kendilerini değişime yönlendirdiğini kaydetti. Ankete katılanların 10'da 7'si, harekete geçme nedenlerinin değişim olduğunu belirtti.

Ankete katılanların yüzde 87'si, günümüzde değişimin en büyük itici gücünün teknoloji olduğu konusunda hemfikir... Dünyada 10 yetişkinden yaklaşık 8'i teknolojinin "iyi bir güç" olduğuna inanıyor.

Dünya çapında yapılan anket, yetişkinlerin yüzde 67'sinin, çocuklarının bir yabancıyla seyahat etmektense otonom araçta seyahat etmelerini tercih ettiğini ortaya koydu.

Ankete katılanların yüzde 45'i, mobil cihazlarından ayrılabilen kişilere imrendiklerini belirtirken, 10 tüketiciden 7'si, "kullandığımız cihazlardan zorunlu bir şekilde uzaklaşmamız gerektiği" fikrinde birleşti.

Yetişkinlerin yüzde 84'ü, yaşamlarını iyileştirmek için 2018 yılı boyunca küçük adımlar attıklarını belirtti. Bunların yüzde 92'si hala bu adımlarla devam ettiklerini kaydederken, yüzde 83'ü ise değişimin küçük adımlarla ilerlediğinde daha az korkutucu olduğunu kabul etti.

Yetişkinlerin yüzde 84'ü ise şirketlerin yan fayda olarak "zihinsel sağlık günleri" düzenlemesi gerektiğini belirtti. Bu yanıtı verenler, farklı görüşlerin olumlu değişime sevk ettiğine inanıyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu, satın alma işlemi yaptıklarında, genellikle çevresel etkilerini göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Katılımcıların yüzde 67'si ise teknolojinin işe gitmeyi kolaylaştırdığını kaydetti.

Trend Raporu'nda, dünyadaki değişimi tetikleyen tüketici davranışı eğilimleri hakkında öngörülerde bulunuldu. Rapora göre, gelecekte etkili olması beklenen tüketici eğilimleri "teknolojik ayrım", "dijital detoks", "kontrolün iadesi", "kişilerin farklı yüzleri, seçimlerini etkiliyor", "yaşamak için çalışıyorlar", "eko-momentum" ve "kolay cadde" olarak sıralandı.

Kaynak: AA