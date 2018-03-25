Forcepoint Kimdir?

Forcepoint Türkiye Ülke Müdürü Levent Turan, siber güvenliğin öncülerinden olan şirketlerini daha yakından tanıtmak amacıyla Wise TV'ye konuştu.

Turan, Forcepoint'in, Websense adıyla başlayıp Raytheon firmasıyla yapılan ortaklık sonrasında uçtan uca siber güvenlikle ilgili çalışan, bu konuyla ilgili pazara önderlik eden, teknolojileriyle pazara yön veren uzman bir firma olduğunu ifade etti.