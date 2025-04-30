Fomget şike olayı nedir? Fomget şike yaptı mı?

TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Fomget şike olayı nedir? Fomget şike yaptı mı?

FOMGET ŞİKE OLAYI NEDİR?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF kurulları hızlı bir şekilde karşılaşmalar hakkında bir soruşturma başlattı. TFF, Fenerbahçe'nin yaptığı başvuru neticesinde ABB Fomget'in maçlarını incelemek üzere Etik Kurulu'na sevk etti. Kısa süre içinde soruşturmanın tamamlanıp bir açıklama yapılması bekleniyor.

SON MAÇLAR 4 MAYIS

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin son haftası ilginç karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Gaziantep temsilcisi ALG'ye konuk olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 Mayıs Pazar günü oynanacak tüm karşılaşmaların başlama saatti 14.00 olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde bitime 1 hafta kala Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Bornova Hitab'ı deplasmanda 12-1 yenerek, haftayı 1-0'lık Beylerbeyi galibiyetiyle geçen aynı puanlı Fenerbahçe'ye genel averajda +5 fark atması Sarı-Lacivertliler'in tepkisini çekti. FOMGET'in Çekmeköy (19-0) ve Bornova (12-1) maçlarında elde ettiği farklı galibiyetlerinin hayatın olağan akışına ters olduğunu düşünen Fenerbahçe, ilgili müsabakalar hakkında Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.