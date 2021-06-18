Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil
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Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil

Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil
Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Haberler | Spor

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, yelkende üst üste 4'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hazırlanıp kendi rekorlarını kıran Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Avrupa üçüncülüğü bulunan Berkay Abay gibi başarılı sporcular yetiştirirken, milli takıma yeni bir isim daha yollamanın gururunu yaşıyor.

İZMİR'in turistik ilçesi Foça, yelkende üst üste 4'üncü kez olimpiyatlara katılmaya hazırlanıp kendi rekorlarını kıran Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, Avrupa üçüncülüğü bulunan Berkay Abay gibi başarılı sporcular yetiştirirken, milli takıma yeni bir isim daha yollamanın gururunu yaşıyor. Foçalı 17 yaşındaki sörfçü İdil Babaoğlu, Rüzgar Sörfü Slalom Milli Takımı'na seçilme onuru yaşadı. İdil, 20-23 Haziran tarihleri arasında İtalya'da Garda Gölü'nde yapılacak Gençler Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı diğer 5 sporcuyla birlikte ülkemizi temsil edecek. 

Daha önce 5 erkek sporcularının çeşitli yaş kategorilerinde milli takımlarda yer aldığını belirten Yenifoça Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü Başkanı Nadir Nizam, bu yıl ilk defa bir kadın sporcuyu milli takıma kazandırmaktan gurur duyduklarını söyledi. Nadir Nizam, "İdil Babaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu'nun Urla'da yaptığı milli takım seçme yarışlarını birinci tamamlayarak İtalya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Yenifoça'dan bir sporcuyu milli takımla İtalya'ya göndermek bizim için sevindirici ve mutluluk verici oldu" dedi. Genç sporcu ise hedefinin deneyim kazanarak önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu belirtti.


Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil
Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil
Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil
Foça'nın yelkendeki yeni gururu İdil

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül

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