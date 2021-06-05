Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey
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Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey

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Kariyerinde hiç mağlubiyet bulunmayan Amerikalı Boksör Floyd Mayweather, ünlü YouTuber Logan Paul'la Hard Rock Stadyumu'nda ringe çıkacak. 7 Haziran gecesinde kozların paylaşılacağı karşılaşma öncesi Mayweather rakibini küçümseyen açıklamalarda bulundu. Şampiyon boksör, "Logan Paul gibi kolay dövüş fırsatı çıkıyorsa, bu legal bir şekilde banka soygunu gibi bir şey, ben bu dövüşü yaparım. Bu dövüşü yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı.

Çıktığı hiçbir maçta bileği bükülmeyen Amerikalı boksör Floyd Mayweather, YouTube'da 24 milyon takipçisi bulunan Logan Paul'la yapacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Paul'u rakipten saymayan Mayweather, ünlü YouTuber'la adeta dalga geçti.

"BU MAÇIN GİDİŞATI BANA KALMIŞ"

Maç öncesi kendinden emin konuşan Mayweather, "Eğer bu mücadelenin bir rauntta bitmesini istersem, boks maçımız bir raunt sürecek. İki raunt sürmesini istersem, iki raunt sürecek. Bu maçın tüm gidişatı bana kalmış" dedi.

Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey
Logan Paul.

"BEN BU DÖVÜŞÜ YAPARIM"

Logan Paul'un kendisi için bir fırsat olduğunu belirten Amerikalı boksör, "Benim 'Money' lakabım bir sebepten dolayı var. Akıllı çalışmaya inanıyorum, sıkı çalışmaya değil. Logan Paul gibi kolay dövüş fırsatı çıkıyorsa, bu legal bir şekilde banka soygunu gibi bir şey, ben bu dövüşü yaparım. Bu dövüşü yapmak zorundayım."

Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey
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Floyd Mayweather, YouTuber rakibine şans tanımadı: Benim için legal banka soygunu gibi bir şey - Haberler Spor
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