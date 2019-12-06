Florya kapsam dışı; Riva projesine devam
Emlak Konut, Galatasaray ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından bugün de Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, Riva projesinin devam edeceği yeni bir protol imzalandığını duyurdu.
06.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:43
Emlak Konut, Galatasaray ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından bugün de Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, Riva projesinin devam edeceği yeni bir protol imzalandığını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com