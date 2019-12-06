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Florya kapsam dışı; Riva projesine devam

Emlak Konut, Galatasaray ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından bugün de Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, Riva projesinin devam edeceği yeni bir protol imzalandığını duyurdu.

06.12.2019 09:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 09:43
Florya kapsam dışı; Riva projesine devam

Emlak Konut, ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından bugün de Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, projesinin devam edeceği yeni bir protol imzalandığını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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