Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.

KİMSE KALMADI

Yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.

EKİP GELECEK

Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet