Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ekibine de veda edildi. Galatasaray, yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollarını ayırdı.
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.
KİMSE KALMADI
Yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.
EKİP GELECEK
Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.
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