Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi - Haberler Spor
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Terim'in ardından Florya'da deprem! Galatasaray'da 7 ismin görevine son verildi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fatih Terim'le yolların ayrılmasıyla ekibine de veda edildi. Galatasaray, yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollarını ayırdı.

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen son buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Terim'in ayrılığından sonra Florya'da baştan aşağı değişime gidildi.

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KİMSE KALMADI

Yardımcılar Selçuk İnan ve Necati Ateş, İdari Direktör Şükrü Hanedar, Sportif Koordinatör Fatih İbradı, Medya Sorumlusu Eray Sözen, Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Ender Uysal ile yollar ayrıldı.

EKİP GELECEK

Galatasaray'da göreve geçmesi beklenen Domenec Torrent'in ekibiyle birlikte Florya'da bayrağı devralması bekleniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Yorumlar (2)
Metin Demir:nihatın fenere büyük kıyağı Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
Güray Dilli :Yeni şeyler görmek , söylemek lazım cancağızım .. Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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