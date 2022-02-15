Florya'da kazan kaldırdılar! Galatasaray'da futbolculardan, Torrent'e olay tepki

Süper Lig'de adeta dibe vuran Galatasaray'da Domenec Torrent krizi yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların başında çıktığı 5 maçtan da galibiyet çıkaramayan İspanyol hocaya futbolcular kazan kaldırdı.

FUTBOLCULAR, TORRENT'TEN RAHATSIZ OLUYOR

Takvim'in haberine göre, Torrent'in antrenman sisteminden memnun olmadığı iddia edilen Galatasaraylı futbolcuların, kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde İspanyol çalıştırıcı ile ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

TAKIM ÜZERİNDEKİ OTORİTESİ ZAYIFLADI

Ayrıca alınan kötü sonuçlar sonrası takımdaki geleceği tartışılan Torrent'in görevine son verilebileceği iddiaları da İspanyol hocanın Florya'daki otoritesini zayflatıyor. Yönetimin de ayrılık haberleri ile ilgili bir açıklama yapmamasının Torrent'in takımın üzerinde hakimiyet kurmasını engellediği düşünülüyor.

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