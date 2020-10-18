Geri ödeme listesine 1'i kanser, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilaç daha alındı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser, 8'i solunum hastalıkları, 5'i diyabet ilacı olmak üzere 65 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını bildirdi.