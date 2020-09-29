Son dakika! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak
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Son dakika! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

29.09.2020 09:30 | Son Güncelleme: 29.09.2020 10:19

Son dakika! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanların merakla beklediği tarihi duyurdu. Bakan Selçuk, ödemelerin 5 Ekim'de hesaplarda olacağını söyledi.

İBAN'I OLMAYANLAR PTT ALACAK

Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları:

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Koronavirüs salgını döneminde işveren için getirilen desteklerden bir tanesidir. Uygulama döneminde çalışanın maaşının brüt %60'ı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Son dakika! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatırılacak

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Haber Yorumları (13)
ENAYİ: pazarları hariç işe gidiyorum hem sigortam eksik yatıyor hem maaşımın yarısını devlet veriyor dükkan desen faliyette para kazanmasında eksiklik yok devlet para verdiği yeri araştırsın öyle versin kapalı işyerlerine versin
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
QQ: BİZİM MİLLET HERŞEYİ YUTAR OLDU ARTIK. . . SESİ BİLE ÇIKMIYOR KİMSENİN. . . ÇIKANDA SOLUĞU İÇERDE ALIYOR. VERDİKLERİ PARA ANCA YEMEK PARASINA YETER AÇ KALMAMAK İÇİN. . İNSANLARI DÜŞÜRDÜKLERİ DURUM BU İŞTE
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
İŞSİZ: Hem işsizlik ödeneği deniyor hem de işsizlik ödeneği için çalışmış olma şartı. Bu ne anlama geliyor?
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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