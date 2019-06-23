flaş
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, başka mühürlerin zarflara basılmasının 'seçmen iradesini sakatlayan bir durum olmadığını' belirterek, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, başka mühürlerin zarflara basılmasının 'seçmen iradesini sakatlayan bir durum olmadığını' belirterek, oyların geçerli sayılması için YSK'ya başvuruda bulundu.
Kaynak: DHA
Son dakika! Oyunu kullanan Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Halkımız vicdanlarıyla en doğru kararı verecek
Oyunu kullanan Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: İstanbulluların verdiği kararın başımızın üzerinde yeri var
Son Dakika Haberleri