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Flammes Carolo-Çukurova Basketbol maçı ikinci kez ertelendi

Flammes Carolo-Çukurova Basketbol maçı ikinci kez ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında bu akşam Fransa'da oynanması gereken Flammes Carolo-Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi maçı, rakipteki 5 covid-19 vakası nedeniyle ikinci kez ertelendi.

MERSİN (DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında bu akşam Fransa'da oynanması gereken Flammes Carolo- Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi maçı, rakipteki 5 covid-19 vakası nedeniyle ikinci kez ertelendi.

Flammes Carolo-Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 13 Ocak'ta Fransa'da oynayacağı ilk maç, Mersin temsilcisindeki pozitif vakalar nedeniyle 19 Ocak'a ertelenmişti. Karşılaşma için 17 Ocak Pazartesi sabahı Fransa'ya giden turuncu-lacivertliler, dün akşam ve bugün sabah gerçekleştirilen antrenmanların ardından maç saatini beklemeye başladı. Türkiye saati ile bu akşam 22.00'de başlayacak maç öncesi bazı oyuncularında semptom görülmesi üzerine covid testi veren ev sahibi Flammes Carolo'da 5 basketbolcunun testi pozitif çıktı. FIBA yetkilileri yapılan toplantıda, müsabakanın ertelenmesini kararlaştırırken, 22 Ocak'ta Mersin'de oynanması planlanan rövanş karşılaşması da iptal oldu.Taraflar açıklanacak yeni maç takvimine göre karşılaşacak.


- Mersin

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Spor Haberleri

Çukurova Basketbol, Mersin Yenişehir, Mersin, Fransa, Spor, Haber

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