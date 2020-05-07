Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya'da liglerin tekrar başlaması konuşuluyor ancak Flamengo'dan kötü haber geldi. Brezilya ekibi dün gece yaptığı açıklamada kulüpteki 293 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve bunların 38'inin pozitif çıktığını bildirdi.