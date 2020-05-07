Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
07.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:44
Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya'da liglerin tekrar başlaması konuşuluyor ancak Flamengo'dan kötü haber geldi. Brezilya ekibi dün gece yaptığı açıklamada kulüpteki 293 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve bunların 38'inin pozitif çıktığını bildirdi.
Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.
Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.
TAMAMI SEMPTOMSUZ SEYREDİYOR
Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.
Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA