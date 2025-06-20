Flamengo hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

Flamengo hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?
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FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları devam ediyor. "Flamengo - Chelsea" karşılaşması 20 Haziran, Cuma günü saat 21.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşuyor. Peki, Flamengo hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçları heyecanı sürüyor. Brezilya'nın Flamengo ve İngiltere'nin Chelsea takımları arasındaki karşılaşma, 20 Haziran Cuma günü saat 21.00'de canlı yayınlanacak. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemeyi kaçırmasınlar. Flamengo hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

FLAMENGO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Temsil ettiği yer : Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brezilya

lube de Regatas do Flamengo, Brezilya futbol kulübü. Maçlarını Maracana'da oynayan Brezilya'nın en köklü kulüplerinden biridir. Tam adı Clube de Regatas Flamengo'dur. Kulüp ilk kurulduğunda renk olarak mavi-altın rengini kullanmasına rağmen, bu renklerin Rio de Janeiro'nun sıcak ikliminde çabucak sararıp solmasından ötürü "güneşe dayanıklı" olması için renklerini kırmızı-siyah olarak değiştirdi.

Flamengo, dünyadaki ve Brezilya'daki en büyük bilinen Brezilya kulüplerinden biridir. Brezilya'daki en popüler kulüp. 1981'de Kıtalararası Kupa'yı kazandığında, maçın skoru şuydu:

Liverpool 0-3 Flamengo

Kulüpte efsaneleşmiş olan futbolcular içinde; Zico, Sócrates, Romário, Denilson, Adriano, Júlio César, Felipe, Ronaldinho Gaúcho gibi yıldızlar vardır.

Ayrıca Fluminense takımıyla rekabetlerinden dolayı 'düşman kardeşler' olarak anılmaktadırlar. 12 Aralık 1991 tarihinde oynanan bir Flamengo - Fluminense maçında 194.603 kişilik seyirci oranıyla o zamana kadar en çok izlenme oranına sahiptirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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